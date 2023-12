Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan – Dortmund 1-3, PSG – Newcastle 1-1! Kylian Mbappe a fost salvatorul parizienilor, dupa un meci dramatic. Starul lui PSG a inscris in minutul 90+8, din penalty, si si-a dus echipa pe locul secund in grupa. Dupa rezultatele inregistrate in etapa a 5-a a UEFA Champions League, patru echipe s-au…

- Echipa italiana Sassuolo a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Bologna, intr-un meci din etapa a zecea a Serie A. Golul gazdelor a fost marcat de Daniel Boloca, potrivit news.ro.Daniel Boloca a inceput titular in echipa lui Sassuolo care a infruntat Bologna, pe…

- ​Bayern Munchen a facut scorul etapei in Bundesliga și a invins-o pe nou promovata Darmstadt cu scorul de 8-0, intr-un meci in care Manuel Neuer a fost titular dupa aproape un an de la incidentul nefericit de la schi.

- Palermo – Spezia 2-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Nedelcearu a privit de pe banca de rezerve finalul dramatic de meci. Spezia a condus cu 2-0, dar Palermo a revenit fabulos. Golul egalarii l-a marcat in al 14-lea minut de prelungiri. Stulac a reusit o executie fabuloasa din lovitura libera. Cele…

- Albaiulianul Nicolae Stanciu a deschis scorul in meciul de fotbal Romania-Andorra. Gol superb marcat in prima repriza a meciului Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu a deschis scorul in partida pe care Romania o disputa cu Andorra. Mai exact, Stanciu a marcat in minutul 22” al partidei disputate…

- Marius Stefanescu i-a dedicat golul sotiei dupa Farul – Sepsi 2-1! Mijlocasul covasnenilor a recunoscut ca echipa lui nu se afla deloc intr-o perioada buna. Stefanescu a marcat un eurogol in minutul 45+2, dar nu a fost suficient ca echipa lui sa plece macar cu un punct de la Ovidiu. Marius Stefanescu…

- Benfica – FC Porto 1-0 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Marele derby al Portugaliei a fost decis de campionul mondial Angel Di Maria. Acesta a marcat singurul gol al meciului in minutul 68. Angel Di Maria a ajuns la 5 goluri marcate in acest sezon pentru Benfica. Cu Porto, acesta a marcat cu un […]…

- Angel Di Maria, bucurie nebuna dupa golul marcat in Benfica – Porto. Starul argentinian si-a dat jos tricoul pentru a sarbatori golul marcat cu Porto. Marele derby din Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY. Angel Di Maria are un sezon de vis la Benfica. Starul argentinian este golghterul echipei in…