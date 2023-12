Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui copil in varsta de doi ani, din judetul Satu Mare, au fost retinuti duminica dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat pe micut in timp ce se aflau in Germania, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu despre faptul ca minorul ar fi fost agresat de catre parintii sai."In urma verificarilor efectuate politistii au constatat faptul ca, in cursul acestui an, in timp ce s-ar fi aflat in Germania,…

- Crima intr-o familie din Dolj. Un barbat de 53 de ani a a fost reținut de polițiști dupa ce a sunat la 112 și a marturisit ca l-a ucis pe varul sau mai in varsta in urma unei discuții aprinse. „In noaptea de 15/16 decembrie a.c., in jurul orei 00.18, politisti din cadrul Poliției Orașului Filiași au…

- Polițiștii din Jibou au depistat și reținut un barbat de 36 de ani, din satul Popteleac. Judecatoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de furt. Barbatul a fost introdus in Centrul de Reținere și…

- Polițiștii din cadrul Biroului Pentru Protecția Animalelor au reținut ieri, pentru 24 de ore, un barbat de 42 de ani, din localitatea Cernișoara banuit de savarșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor. In fapt, la data de 20 noiembrie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul ca, un barbat…

- REȘIȚA – Impresionanta cantitate a fost gasita la miezul nopții de 3 spre 4 noiembrie, cand autoturismul celor doi n-a oprit la semnalele polițiștilor, avariind alte doua mașini parcate pe strada Fagarașului din municipiu! Anchetatorii vorbesc despre 6 kilograme de droguri de mare risc aduse din spațiul…

- Joi, 26 octombrie a.c., cu sprijinul jandarmilor salajeni, polițiștii din Zalau au depistat și reținut un barbat de 28 de ani, din municipiul Zalau. Judecatoria Zalau a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare…

- Un barbat de 46 de ani, din comuna Ip, a fost retinut de politistii din Salaj, marti, pentru ca ar fi facilitat falsificarea si obtinerea mai multor permise de conducere false, in schimbul unor sume de bani, potrivit Agerpres."La data de 17 octombrie, in urma administrarii probatoriului, politistii…