Angajatorii pot primi subvenţii dacă încheie contrate de ucenicie. Care este suma acordată Suma lunara se acorda la cererea angajatorului, proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe intreaga perioada de derulare a contractului. Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de: a) 6 luni in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1; d) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

