- Angajatorii pot deduce contravaloarea abonamentelor la salile de fitness acordate angajaților. Vot in parlament Camera Deputaților a votat marți, 13 decembrie, un proiect de lege care completeaza Codul fiscal, initiat de USR și PSD, și care prevede ca abonamentele la salile de fitness acordate angajaților…

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 08 decembrie 2022, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: adresa nr. III A / 26834 / 05.12.2022 a Direcției investiții, drumuri județene din cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, un proiect de lege initiat de liderul USR Catalin Drula care prevede modificarea art. 64 alin. (1)…

- Baze de date cu persoanele care intra in salile de jocuri de noroc: Proiectul, votat in Camera Deputaților Baze de date cu persoanele care intra in salile de jocuri de noroc: Proiectul, votat in Camera Deputaților In cursul zilei de luni, 31 octombrie, deputații au adoptat un proiect de lege care prevede…

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci cand urmeaza sa se efectueze plati din fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III, precum si segmentul pensiilor ocupationale din Romania.…