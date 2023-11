Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca a convenit, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul National Tripartit, noile valori ale salariilor minime in constructii, agricultura si industria alimentara, astfel ca atat noul salariu minim in constructii, de 4.582 de lei, cat si cel…

