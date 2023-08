Angajații nu se tem de AI: peste 60% spun că activitatea lor nu poate fi realizată de roboți Inteligența Artificiala iși face tot mai mult loc in piața muncii și, odata cu creșterea numarului de instrumente AI disponibile, in spațiul public apar și mai multe temeri legate de un posibil pericol, cu efecte negative precum creșterea șomajului și a tensiunilor sociale, informeaza itchannel.ro. Temerile par insa nejustificate, intrucat peste 60% dintre respondenții unui sondaj recent bestjobs considera ca activitatea lor nu poate fi inlocuita de AI, in timp ce 22% apreciaza posibilitatea de a eficientiza astfel anumite sarcini la job și doar 18% raman sceptici. Dintre participanții la sondajul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

