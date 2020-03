Angajaţii NASA vor lucra de acasă în timp ce Disneyland Paris primeşte încă vizitatori după ce un angajat are coronavirus Pe 9 martie, Centrul de cercetare Ames al NASA, din California, a deis ca angajații sa lucreze de acasa pana la o notificare ulterioara, dupa ce un muncitor a fost testat pozitiv pentru coronavirus. "Credem ca expunerea la centru a fost limitata, dar din abundența. Centrul de Cercetare Ames va trece temporar la o stare de carantina obligatorie pana la o notificare ulterioara", a spus agenția intr-o declarație. Indrumarile suplimentare vor fi furnizate angajaților care nu au echipament pentru a lucra de acasa sau care lucreaza in laboratoare sau in alte instalații care necesita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bursele asiatice inregistreaza pierderi masive, influențate de aprecierea yenului si prabușirea pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei…

- Mobile World Congress 2020 de la Barcelona a fost anulat din cauza ingrijorarilor cu privire la coronavirus. Evenimentul, programat la sfarșitul lunii februarie, ar fi atras mii de vizitatori din intreaga lume. Organizatorii au fost nevoiți sa se confrunte cu temerile legate de raspandirea virusului…

- Epidemia de coronavirus, care are epicentrul in China, reprezinta o amenințare și pentru Jocurile Olimpice de vara 2020, programate intre 24 iulie și 9 august la Tokyo (Japonia).Oficialii japonezi sunt in alerta maxima, insa presedintele Comitetului organizator al Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a…

- Din cauza coronavirusului, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc pe 19 aprilie, la Shanghai.Conform The Times, MP de Formula 1 al Chinei va fi aprope sigur anulat din programul pe anul 2020, din cauza calendarului extrem de aglomerat al competiției.Asta chiar daca ”discutiile continua…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- O nava de croaziera este in carantina pe mare, cu mii de oameni la bord, dupa ce o parte din pasageri au fost confirmați ca au coronavirus, potrivit CNN . Autoritațile japoneze sunt in alerta pentru a ține sub control un posibil focar de coronavirus Wuhan, dupa ce s-a dezvaluit ca un pasager infectat…

- Disney, este pentru toata planeta cel mai fericit loc din lume, e un loc in care toata lumea vrea sa ajunga, de la copii la adulți. Oficialii parcului de distracție sunt preocupați de membrii echipei care se ocupa ca lucrurile sa mearga perfect, iar in urma cu cateva zile, au oferit angajaților o super…

- Angajații din țara in care se moare de prea multa munca, nemulțumiți de concediul acordat obligatoriu de autoritați. “Nu prea stiu cu ce sa-mi umplu timpul!” In 2019, odata cu intrarea intr-o noua era imperiala in Japonia, autoritațile au decis sa acorde mai multe zile libere angajaților…