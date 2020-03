Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va scadea in acest an cu 4,7%, in contextul epidemiei de coronavirus, estimeaza Banca Comerciala Romana (BCR), care anterior prognoza o creștere de 1,8%, scrie Profit.ro. Deficitul bugetar ar urma sa atinga 7,3% din Produsul Intern Brut (PIB) in acest an, iar șomajul va ajunge la 10,9%.…

- Registrul Auto Roman (RAR) estimeaza un profit net de 127,85 milioane lei in acest an, la venituri totale de 444,2 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si...

- Angajatii straini si romani n-ar trebui sa fie tinuti cu forta intr-un loc de munca si nici maririle de salariu nu sunt suficiente, in conditiile in care principalul motiv pentru care romanii pleaca in strainatate nu sunt banii, a afirmat omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele grupului Eurolines…

- ANAF va realiza, in acest an, conectarea serverelor institutiei la casele de marcat ale comercianților. Interconectarea caselor de marcat cu serverele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) se va realiza in cursul acestui an, a declarat presedintele Agentiei, Mirela Calugareanu. „Se fac eforturi…

- Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR București la Primaria Capitalei, ii propune lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, sa comande impreuna un sondaj de opinie, pentru a se stabili care dintre cei doi este cel mai bine plasat in preferințele electoratului la alegerile locale. De altfel,…

- La un ghiseu erau doua doamne. Una dintre ele incurca anul, colega, suntem in 2020 nu 21, renunti asa usor la anul acesta? Profit de moment si le intreb, daca vi s-ar spune ca 2020 va fi ingrozitor, iar urmatorul excelent, ati renunta la anul acesta? Nuuuu, este anul meu, vreau sa il traiesc, a […]

- ​Practic, Guvernul a adoptat prin Ordonanța de Urgența masurile din Legea pe care și-a asumat raspunderea în Parlament. Asta pentru ca PSD a atacat proiectul la Curtea Constituționala, iar astfel s-ar aplica mai târziu. Din cauza acestei întârzieri amenzile de circulație au crescut…

- Adica au dat amenzi de peste 2.363.639 lei, bani care intra in bugetul de stat. De asemenea au mai confiscate bunuri în valoare de peste 111.958 de lei. IGPR informeaza ca, în zilele de 31 decembrie 2019 si 1 ianuarie 2020, politistii au intervenit la 6.224 de evenimente,…