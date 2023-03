Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul tragicului accidentului feroviar de marți din Grecia a crescut la 57 de morți, a declarat un medic legist pentru BBC . Eleni Zaggelidou, unul dintre cei zece medici legiști care lucreaza in cadrul anchetei, a precizat joi, 2 martie, ca a fost prelevat ADN de la 57 de cadavre intacte. Intre…

- Doliu și revolta in Grecia, dupa catastrofa feroviara in care au murit 46 de oameni, majoritatea studenți. Bilanțul va fi mai mare, pentru ca sunt 10 persoane disparute. In strada, tinerii cer socotela autoritaților.

- Doliu și revolta in Grecia, dupa catastrofa feroviara in care au murit 46 de oameni, majoritatea studenți. In strada, tinerii cer socotela autoritaților. Angajații de la caile ferate sunt in greva de protest fața de starea deplorabila a sistemului feroviar.

- Salvatorii din Grecia continua cautarile printre ruinele vagoanelor de tren carbonizate alte victime ale celui mai grav accident feroviar din Grecia, un dezastru in care au murit cel putin 46 de persoane, potrivit celui mai recent bilant, relateaza kathimerini.gr. Trenurile din Grecia, unde au fost…

- Tragedia de proportii din Grecia, in urma careia au murit 43 de persoane și alte cateva zeci au fost ranite, a fost surprinsa de camere de supraveghere din zona. Trenul de marfa care se deplaseaza spre Larissa și trenul de calatori care a plecat din Atena se aflau pe aceeași linie, circuland cu o viteza…

- Premierul Greciei a anuntat trei zile de doliu national in urma tragediei feroviare din centrul tarii in care au murit cel putin 39 de oameni si 85 au fost raniti.Tragedia s-a petrecut prin ciocnirea frontala a doua trenuri, unul de calatori, cu 346 de pasageri de la Atena, si un marfar care venea de…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat ca urmare a producerii in dimineața zilei de astazi a unui accident feroviar intre un tren marfar și unul de pasageri, in apropierea orașului Larissa, Grecia. „Responsabilii de la ambasada raman in contact cu autoritațile elene pentru…

- Cel putin 32 de oameni au murit si peste 85 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri care transporta peste 350 de persoane s-a ciocnit cu un tren de marfa, marti seara, cu putin inainte de miezul noptii. Tragedia a avut loc in Tempi, centrul Greciei, in apropiere de orasul Larissa. Salvatorii cautau…