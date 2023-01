Stiri pe aceeasi tema

- Pretul zaharului se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere de 62,79% in decembrie 2022 fata de decembrie 2021, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 35,1%, in luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica.”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 5,7% in primele noua luni ale anului, economiile populatiei fiind de 8,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.Industria a consumat mai putin cu 4,9%. In schimb, cantitatea…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna septembrie 2022 este de 8.659 lei pe luna, fata de 7.233 lei in septembrie 2021, in crestere cu 19,7%, arata datele Fundatiei Friedrich Ebert Romania si Syndex Romania.Potrivit raportului,…