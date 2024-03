Bancherii și brokerii sunt cei mai mari trișori in dragoste, potrivit unei cercetari. Aceștia au incasat cele mai multe puncte in topul rușinos al trișorilor in funcție de profesie.Clasamentul este completat de persoanele care lucreaza in aviație (piloți sau stewardese), in sport (atleți, antrenori), arte (cantareți, actori, fotografi), in industria de noapte (barmani, DJ-i), sau in domeniul comunicarii (jurnaliști, specialiști in relațiile publice), potrivit mirror.co.uk .Sondajul a fost realizat pe un eșantion de peste 5.000 de femei care au fost infidele fața de partenerul lor. Doua treimi…