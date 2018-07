Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) vor desfasura, marti, de la ora 9:00, un pichet de protest in parcarea Ministerului Transporturilor. Potrivit unui comunicat al USLM, actiunea este indreptata impotriva "politicii de management dusa de ministrul Lucian Sova si de directorul general…

- Marti, 31.07.2018, reprezentantii UNITATEA Sindicatul Liber Metrou vor desfasura un pichet de protest. Protestul va avea loc in parcarea Ministerului Transporturilor incepand cu ora 9.00. Motivul nemultumirilor il reprezinta "politica de management „dusa” de ministrul Lucian Sova si de catre Directorul General…

- Soarta motiunii simple initiate de parlamentari ai USR la adresa social-democratului Lucian Sova, aflat in fruntea Ministerului Transporturilor, a fost transata la vot, miercuri, in Parlament. Deputatii au supus votului motiunea “Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi”, initiata…

- Parlamentarul USR Catalin Drula critica, in termeni duri, decizia Guvernului de a renunta la intelegerea cu Banca Mondiala pentru tronsonul de autostrada Comarnic- Brasov, spunand ca situatia generata a facut ca de proiect sa se ocupe o Comisie de Prognoza. „Reactia PSD la scandalul privind autostrada…

- Niciodata o investiție la nivel național nu a fost mai reclamata de romani, precum autostrada București – Brașov. Am ajuns de rasul lumii la viteza cu care se construiesc autostrazi in Romania. tocmai cand lumea incepuse sa spere ca lucrurile au intrat pe un fagaș normal, dupa ce s-a anunțat protocolul…

- "In sedinta Biroului executiv de azi am luat in discutie reactiile autoritatilor romane dupa scrisoarea doamnei comisar Corina Cretu, adresata celor doi ministri Rovana Plumb si Lucian Sova, respectiv doamnei Dancila. (...) Ii solicit domnului Sova sa se intoarca la comisie unde va fi respectat nu…

- Ministerul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca, in privinta centurii Capitalei, Primaria Municipiului Bucuresti „are mai mult entuziasm” decat CNAIR, el afirmand ca nu trebuie sa ramanem „intepeniti in paradigma” ca centura trebuie sa fie in administrarea Ministerului Transporturilor”.…

- Ambasadorul Spaniei, Ramiro Fernandez Bachiller, a fost impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Șova, in vizita pe șantierul autostrazii Lugoj-Deva. Cei doi oficiali au vrut sa vada modul in care avanseaza lucrarea. “In urma intalnirii pe care ambasadorul Spaniei, Ramiro Fernandez Bachiller,…