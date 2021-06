Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna septembrie, angajații Apple se vor intoarce la birou pentru trei zile in fiecare saptamana, facand astfel trecerea la un model de munca hibrid, informeaza un email intern trimis de șeful Tim Cook. „Deși am reușit multe lucruri in timp ce mulți dintre noi am fost separați, adevarul este…

- Angajatii Apple au primit pe mail, direct de la CEO-ul Tim Cook, planurile companiei privind programul de lucru valabil din toamna, cand deja multi dintre acestia vor fi vaccinati, iar transmiterea virusului nu va mai fi o problema. Astfel, incepand din septembrie, angajatii Apple vor veni la birou…

- Programul post-pandemic de lucru al Apple pastreaza doua zile de munca de acasa pe saptamana pentru angajatii companiei, conform news.ro Angajatii Apple au primit pe mail, direct de la CEO-ul Tim Cook, planurile companiei privind programul de lucru valabil din toamna, cand deja multi dintre…

- Vitalik Buterin, programatorul ruso-canadian care a creat Ethereum in 2013, pe cand avea doar 19 ani, a ajuns miliardar, dupa creșterea valorii acesteia, scrie CNN . Buterin are 350.000 de criptomonede ether in portofelul sau digital și, inmulțit cu nivelul-record de 3.500 de dolari atins marți, asta…

- Acest lucru este posibil ca urmare a doua proiecte dezvoltate de Romania Green Building Council. Este vorba despre proiectul „Instituționalizarea European Energy Award in Romania”, realizat prin Programul de Cooperare Elveția – Romania și care a contribuit la reducerea disparitaților economice și sociale…

- Pentru a da un nou suflu satului irlandez, Guvernul de la Dublin incearca sa-i aduca pe oamenii de la oraș in mediul rural și sa le ofere, in același timp, toate condițiile vieții dintr-o metropola. Intr-un program intins pe cinci ani, autoritațile vor, printre altele, sa transforme cladirile abandonate…

- Unele dintre cele mai puternice voci din lumea corporațiilor se unesc pentru a-i readuce pe angajați in birouri. Pe masura ce populațiile se vaccineaza și multe țari se pregatesc pentru o revenire la normalitate, companiile care au fost forțate sa incheie acorduri de munca la distanța in ultimul an…

- Burnout-ul reprezinta acea stare influențata de stres constant, nerezolvat, care apare din diverse motive legate de munca: program solicitant; linia ștearsa intre viața personala și cea profesionala; lipsa controlului; volum mare de munca. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care burnout-ul…