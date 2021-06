Zeci de membri ai personalului ambasadei ruse la Praga s-au imbarcat luni in zboruri spre Moscova, dupa ce guvernul aflat la putere in Cehia a cerut Kremlinului sa isi reduca prezenta diplomatica, transmite dpa. Rusia a avut termen limita pana la sfarsitul lunii mai sa isi reduca semnificativ reprezentarea diplomatica, conditie ce a fost indeplinita de Moscova, a anuntat ministerul ceh de externe. De acum inainte, doar sapte diplomati rusi si 25 de membri ai personalului tehnic si administrativ vor ramane la Praga, capitala Cehiei. Tensiunile din relatia bilaterala au inceput in aprilie, cand…