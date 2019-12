Angajată a Primăriei Alba Iulia, premiată de Voicu Paul Sfarșitul de an aduce și momente in care implicarea și faptele bune trebuie cunoscute și recunoscute. Astazi a fost o astfel de zi in care viceprimarul cu atribuții de primar – Voicu Paul a premiat angajatul instituției care ințelege ca locul de munca este a doua casa, care prin efortul personal, modestie și dedicare contribuie la schimbarea in bine a orașului. Este vorba despre doamna Lenuța Varga a carei implicare o vedem doar cand ajungem la toaletele publice din Cetate, de a caror intreținere se ocupa. Curațenie exemplara, flori, decorațiuni de sezon sunt doar cateva din semnele ca doamna… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

