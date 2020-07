Angajat al Ministerului Economiei, confirmat cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a propus realizarea unei harti economice a tarii, pentru promovarea produselor romanesti la export si pentru atragerea de investitii, a declarat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferinta pe aceasta tema.…

- Niciunul dintre membrii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) nu si-a propus sa mareasca tarifele pentru serviciile turistice oferite in acest sezon, a sustinut prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, in cadrul unei videoconferinte…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) analizeaza posibilitatea de a acorda fonduri in valoare de un miliard de euro companiilor afectate de SARS-C0V-2, a anuntat luni ministerul pe pagina sa de Facebook. „Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Influența negativa pe care o are pandemia de coronavirus pentru industria turismului din Romania a ajuns sa se adanceasca din cauza incompetenței Guvernului Orban! Loviturile greu de indurat de catre hotelierii din țara noastra, de catre intregul sector HORECA, vin,…

- Masura privind plafonarea preturilor la carburantii auto ar trebui sa se aplice doar comercializarii acestora in statiile de distributie, in functie de preturile finale la pompa existente in fiecare statie, considera reprezentantii Consiliului Concurentei si ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului…

- Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a deschis o linie telefonica dedicata persoanelor care doresc sa afle detalii despre situatia anularii pachetelor turistice si a rambursarii sumelor achitate, potrivit unui anunt postat marti pe pagina…