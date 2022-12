Angajat al Ambulanței din Buzău, înjunghiat în locuința unui pacient Un angajat al Ambulanței din Buzau a ajuns din salvator, victima. Barbatul a fost injunghiat in timp ce se afla la locuinta unui pacient care solicitase sprijin medical. Totul a inceput in momentul in care echipajul de ambulanta a fost chemat la o adresa din Ramnicu Sarat, pentru a interveni in cazul unui barbat unde care se simtea rau. Insa, in timp ce se pregateau sa ii acorde ajutorul necesar, membrii echipajului au fost agresati de un alt barbat care se afla in casa pacientului. La un moment dat, agresorul a devenit recalcitrant, cerand ca prietenul sau sa fie ajutat mai repede. Conflictul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanța Buzau a fost injunghiat cand a ajuns la locuința unui pacient care ceruse ajutor la numarul 112. S-a intamplat de Ziua Naționala, cand o ambulanța a fost chemata la o adresa din Ramnicu Sarat, unde un barbat se simțea rau. Citește și: Niculae Badalau a…

