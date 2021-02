Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Municipiului Alba Iulia, județul Alba Șef centru – gradul…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, funcții publice specifice de execuție de polițist local. Concursul este organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru…

- Ministerul Educației organizeaza a 17-a serie a concursului național pentru Corpul National de Experti in Management Educational (CNEME). Aceasta se va desfașura in perioada 21 decembrie – 19 ianuarie. Concursul pentru obtinerea calitatii de expert in management educational este important pentru profesorii…

- Primaria Municipiului Aiud, județul Alba organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu noma intreaga, dupa cum urmeaza: – 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze,…

