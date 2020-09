Angajări din sursă externă la Penitenciarul Bistrița In 41 de unitati din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor se fac angajari din sursa externa. Potrivit unui anunț al Administrației Naționale a Penitenciarelor, au fost scoase la concurs un numar total de 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ (665 – barbati, 35 – femei). Dintre cele 700 de posturi de polițist de penitenciare, 10 sunt disponibile la Penitenciarul Bistrița. Se cauta 10 barbați, aceștia urmand sa iși desfașoare activitatea in sectorul operativ. Conditiile necesar a fi indeplinite de catre candidati, probele de concurs, tematica si bibliografia aferente… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

