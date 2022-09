Anexarea rusă nu are ‘nicio valoare juridică sau politică’, estimează Meloni Giorgia Meloni, sefa asteptata a viitorului guvern italian, a estimat vineri ca anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene “nu are nicio valoare juridica sau politica” si ar demonstra ca Vladimir Putin “ameninta” securitatea europeana, relateaza France Presse. “Declaratia de anexare la Federatia Rusa a patru regiuni ucrainene dupa referendumurile simulacre care au avut loc sub o ocupatie militara violenta nu are nicio valoare juridica sau politica”, a spus ea intr-un comunicat. Vladimir “Putin isi demonstreaza inca o data viziunea neoimperialista a caracterului sovietic ce ameninta securitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

