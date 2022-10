Anexarea Donbasului: Rusia dorește un vot secret la ONU Rusia face lobby pentru un vot secret in loc de unul public, atunci cand Adunarea Generala a ONU, formata din 193 de membri, va lua in considerare saptamana viitoare daca sa condamne demersul Moscovei de a anexa patru regiuni parțial ocupate din Ucraina, dupa ce a organizat pseudo-referendumuri, relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

