- Tenismanul rus Andrei Rublev s-a calificat sambata in finala turneului ATP de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 1.243.790 dolari, dupa o victorie in trei seturi in fata canadianului Denis Shapovalov, 4-6, 6-3, 6-4 Andrei Rublev, locul 10 ATP este favorit nr. 3 la acest turneu,…

- Vineri au avut loc confruntarile din sferturile turneului de la Sankt Petersburg. Denis Shapovalov (favorit 2) a reușit sa treaca de Stan Wawrinka (5), în timp ce Milos Raonic l-a eliminat pe Karen Khachanov (4). În semifinale s-au calificat și Andrey Rublev (3) și Borna Coric (7).Rezultatele…

- Organizatorii de la Roland Garros au facut public programul zilei de duminica (4 octombrie), Simona Halep și Iga Swiatek duelându-se pentru calificarea în sferturile ultimului Grand Slam al anului. Partida va fi prima a zilei de pe Philippe Chatrier, urmând sa înceapa…

- Simona Halep este noua campioana a turneului WTA de la Roma. Numarul 2 mondial a castigat, ieri, finala de la Foro Italico, adversara sa, Karolina Pliskova, abandonand in setul secund. Astfel, constanteanca a ajuns la 22 de titluri cucerite in cariera. Finala turneului de la Roma s-a scris in numai…

- Tenismanul argentinian Diego Schwartzman s-a calificat duminica in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3,465 milioane euro, in care il va infrunta pe numarul unu mondial, sarbul Novak Djokovic. Dupa ce l-a eliminat in sferturi pe spaniolul…

- Jucatorii de tenis Denis Shapovalov (Canada, 14 ATP, cap de serie nr.12) si argentinianul Diego Schwartzmann (15 ATP, cap de serie nr. 8) s-au calificat joi in optimile turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 1.692.169 euro. Shapovalov a trecut in doua seturi simetrice,…

- Alexander Zverev (favorit 5) a trecut dupa un meci maraton de trei ore și 25 de minute Borna Coric, germanul obținând astfel calificarea în semifinalele de la US Open. În penultimul act, Zverev va da peste Pablo Carreno Busta. Zverev s-a impus în patru seturi, scor 1-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…