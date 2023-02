Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalului Targu Jiu au infirmat, miercuri, faptul ca moartea unei paciente de 68 de ani ar avea legatura cu seismul de marți, asta dupa ce informația a fost rostogolita astfel de presa locala. „Nu poate fi stabilita o legatura certa”, a transmis unitatea medicala.Mai multe persoane…

- BBC prezinta un reportaj despre inceputurile fraților Tate in Romania in urma cu peste șase ani, inainte de imperiul pe care l-au creat ulterior, dupa mutarea in zona de langa București.Totul a inceput in micul oraș Sacele, din județul Brașov, la sfarșitul anului 2015 sau inceputul anului 2016. Intr-un…

- Contul de Twitter al lui Andrew Tate a distribuit un articol care sugereaza ca el sau fratele sau au fost duși la spital duminica, in timp ce se aflau in inchisoarea din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incepand de astazi CFR Calatori a introdus pe magistrala M 300 trenul InterCity ”Avram Iancu” Expres, care circula intre Cluj-Napoca și București. Distanța de 500 de kilometri dintre cele doua orașe va fi parcursa de aceste trenuri in opt ore și jumatate, iar trenul va opri doar in trei stații, respectiv…

- In week-end-ul trecut s-au desfașurat partidele etapei cu numarul 14, din cadrul Ligii Zimbrilor. Etapa a inceput vineri, cand Steaua s-a impus in fața celor de la CSM Vaslui, scor 30-28. Tot vineri, CSM București au reușit o noua victorie, scor 32-24, la Oradea. Din pacate, bihorenii raman singura…