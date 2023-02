Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, dar se pare ca supararile tot nu-i dau pace! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul selecționer in timp ce se plimba in padurea Baneasa. Tatal lui Alex Pițurca parea abatut și a vorbit minute in…

- Razvan Burleanu este un tata devotat și a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro in astfel de ipostaze alaturi de partenera sa și de fiica lor. Ei au mers intr-un parc, unde au petrecut momente frumoase in familie.

- Vald Gherman a avut parte de o surpriza de zile mari cu ocazia zilei sale de naștere, din partea celor mai dragi prieteni. Pentru ca nu iubita lui nu i-a putut fi altaturi, el a sarbatorit intr-un mod total neașteptat.

- Cand nu este pe terenul de fotbal, iși petrece tot timpul cu iubita lui. Nu ii trebuie milioane de euro ca sa iși impresioneze partenera. Portarul lui Gigi Becali a fost surprins, de curand, de catre PAPARAZZII SpyNews.ro, intr-un centru comercial din Capitala, acolo unde a facut o serie de cumparaturi…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui Lucian Mandruța și l-au surprins in ipostaze rare. Prezentatorul a intampinat probleme la mașina, iar paparazzii noștri au vazut tot ce face el cand intampina astfel de dificultați. Iata imaginile!

- Ilie Nastase a facut un gest nepoliticos cand nu știa ca este filmat, insa paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins tot. Jucatorul de tenis nu a mai fost vazut in ipostaze așa, insa el doar a avut o scapare. Iata cum a fost surprins…

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.