Stiri pe aceeasi tema

- Desparțire surprinzatoare in lumea showbiz-ului! Una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, care a recunoscut ca este lesbiana, s-a desparțit de iubita ei. Cele doua iși oficializasera relația și pareau fericite impreuna, dar au ajuns la final de drum cand nimeni nu se aștepta. Sportiva lesbiana…

- Jador a ieșit de curand dintr-o relație in care parea foarte fericit. Manelistul iși incepuse un nou drum alaturi de Alexandra Dobia, o tanara naturala și frumoase pe care Jador o arata tuturor internauților de fiecare data cand avea ocazia. Ce a postat recent cantarețul de manele a starnit curiozitați,…

- Detalii din scandalul care a aruncat TikTok-ul in aer. Dana Badea și Alin, iubitul acesteia, ajuns viral in urma provocarilor pe care le face pe aceasta platforma, sunt la cuțite cu Miaua, o alta tanara virala in mediul online, și care le-a fost prietena apropiata celor doi.

- Florin Ristei are o relație frumoasa cu Naomi Hedman, insa nici ei nu au fost feriți de momentele dificile. Cantarețul a fost acuzat de iubita lui de infidelitate, intr-un moment in care nu s-ar fi așteptat. Totul a pornit de la un cont pe OnlyFans, pe care iubita lui l-a descoperit din intamplare.

- Relația lui Andrei Ungureanu cu cea care i-a devenit soție pare ca trece printr-o perioada mai delicata. Cei doi s-au certat, in urma cu o seara, iar „Omul cu Tourette” a postat și imaginile. Barbatul spune ca Aliena este infidela și ca a prins-o de mana cu altcineva.

- Un barbat de 53 de ani, locuitor al unui sat din raionul Cimișlia, risca 15 ani de pușcarie. Potrivit procurorilor, in luna martie a anului curent, barbatul, fiind in stare de ebrietate alcoolica, i-ar fi aplicat concubinei sale mai multe lovituri cu pumnii in regiunea capului.

- O poveste impresionanta de dragoste cu final fericit a devenit virala pe TikTok, dupa ce un barbat și-a cerut iubita din liceu de soție abia dupa 60 de ani de cand s-au cunoscut. Aceștia au pierdut legatura, de-a lungul anilor, insa ce a urmat a surprins intreg internetul!