Stiri pe aceeasi tema

- Liga a 2-a a inceput azi, intr-un nou sezon. Va fi un campionat in care Chindia, FC Argeș, Mioveni, Concordia și Gloria Buzau și-au propus sa ajunga in SuperLiga. Nu mai puțin de 8 echipe, CSM Reșița, CSM Alexandria, CS Șelimbar, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua, CS Tunari, CSM Slatina și CSC Dumbravița…

- Andrei Prepelița (37 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde Gloria Buzau. Liber de contract din octombrie 2022, dupa demiterea de la FC Argeș, Andrei Prepelița a fost pe lista mai multor formații in aceasta vara. Dorit de U Cluj sau de Unirea Slobozia, a semnat in cele din urma cu Gloria…

- Chindia Targoviște a retrogradat in Liga 2, urmand-o pe CS Mioveni, care a picat inaintea ei. UTA și Campionii FC Argeș au jucat barajul de menținere in SuperLiga cu Gloria Buzau și Dinamo, dar formația piteșteana a cazut și ea in liga secunda. A cedat in fața ”cainilor”, pe cand clubul aradean a reușit…

- Dupa barajul dintre UTA Arad și Gloria Buzau 5-1 s-a stabilit componența Ligii 1 in sezonul 2023-2024. Poli Iași, Oțelul și Dinamo sunt echipele care au promovat in Liga 1. Chindia, CS Mioveni și FC Argeș au retrogradat, in timp ce UTA s-a menținut datorita victoriei de la baraj. ...

- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Dinamo a stat numai un an in B. In ciuda problemelor financiare majore cu care s-au confruntat, „cainii” au revenit fantastic…

- FC Argeș s-a impus sambata seara, la Mioveni, scor 4-2, in fața echipei Dinamo București, in partida retur a barajului de promovare / menținere in Superliga. Cum in tur „cainii“ s-au impus cu 6-1, Dinamo revine pe prima scena a țarii. Golurile de la Mioveni au fost marcate de Tofan (’14), Jakolis (’15)…

- Sarbatoare la Pitești: FC Argeș s-a salvat de la retrogradare și merge la baraj. Drama, in schimb, la Targoviște, unde Chindia a picat direct in Liga 2. Dupa Chindia - FC Voluntari 2-2, FC Argeș - Petrolul 3-0 și UTA - FCU Craiova 1-1:Chindia a retrogradat direct, alaturi de CS Mioveni;Barajele pentru…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Banie este extrem de importanta pentru ambele combatante. Liderul are nevoie de un succes pentru a se…