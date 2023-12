Andrei Porubin: "Întotdeauna trebuie să ne atingem obiectivele propuse" Fiecare persoana ar trebui sa se aprecieze obiectiv pe sine insuși, acțiunile sale, pentru ca, daca va putea face acest lucru și va privi lucrurile corect, atunci nu va greși in luarea unor decizii foarte importante, deoarece se va uita obiectiv la el și la ceea ce face. O astfel de opinie a exprimat cunoscutul jurnalist moldovean, showmanul, actorul, Artistul Poporului Republicii Moldova, And Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

