Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Paunescu a vorbit in premiera dupa ce a decis sa dea in judecata mai multe entitați, printre care și FC Rapid și CS Rapid. Fiul lui Adrian Paunescu cere in Instanța daune de 4,15 milioane de euro dupa ce a descoperit ca versurile imnului Rapidului au fost folosite in scopuri comericale, fara…

- Reprezentanții clubului FC Rapid au transmis, duminica, intr-un comunicat, ca au aflat cu surprindere din spatiul public ca Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor si drepturi conexe legate de imnul echipei, informeaza Digi24. “Am constatat cu surprindere…

- Scandal in lumea fotbalului romanesc! Cubul sportiv Rapid a fost dat in judecata de fiul lui Adrian Paunescu, autorul care a scris versurile imnului echipei de fotbal. Reclamația are ca obiect dreptul de autor și drepturile conexe. Iata postarea facuta de echipa din Giulești, in urma cu puțin timp!

- FC Rapid noteaza, duminica, intr-un comunicat, ca a aflat cu surprindere din spatiul public ca Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor si drepturi conexe legate de imnul echipei. Citește și: Cadavrul Andreei Rabciuc, campioana romanca de tir disparuta…

- “Am constatat cu surprindere faptul ca Andrei Paunescu, fiul regretatului poet Adrian Paunescu, a actionat in judecata clubul nostru, formuland o reclamatie care are ca obiect “dreptul de autor si drepturile conexe”. Mai precis, suntem acuzati ca am utilizat versurile din Imnul Rapidului in scopuri…

- Scandal in Giulești! Andrei Paunescu a dat in judecata FC Rapid - Cum a reactionat gruparea giulesteanaFC Rapid noteaza, duminica, intr-un comunicat, ca a aflat cu surprindere din spatiul public ca Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor si drepturi…

- Clubul de fotbal Rapid a anunțat duminica, 21 ianuarie, pe Facebook, ca Andrei Paunescu, fiul poetului Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor legate de imnul echipei.„Am constatat cu surprindere faptul ca Andrei Paunescu, fiul regretatului poet Adrian Paunescu, a acționat…

- Rapid a emis un comunicat oficial, dupa ce Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat clubul in judecata. Andrei Paunescu le cere giuleștenilor un milion de euro pentru ca ar fi folosit in scop comercial versurile imnului echipei, scris de Adrian Paunescu, fara acordul lui. ...