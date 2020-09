Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase va depune un denunț împotriva Premierului țarii, Ion Chicu, și va cere anchetarea penala pentru abuzul facut în adresa cetațenilor R. Moldova. În cadrul unei intervenții live pe o rețea de socializare, Andrei Nastase…

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu o reacție dupa propunerea Partidului Liberal Democrat de a crea un bloc electoral comun, din care sa faca parte și Partidul Platforma Demnitate și Adevar al lui Andrei Nastase. „PAS si-a inaintat deja candidatul la functia…

- Platforma Demnitate si Adevar va depune un denunt la Procuratura Generala in legatura cu intalnirea de la Condrita dintre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Anuntul a fost facut de catre presedintele partidului, Andrei Nastase, transmite IPN.

- Cea de-a 17-a editie a Festivalului international de film independent Anonimul, la care publicul voteaza filmul castigator, va avea loc in perioada 12 - 16 august, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii), iar proiectiile vor avea loc exclusiv in aer liber, potrivit news.ro.Avand in vedere masurile…

- Majoritatea sondajelor din Republica Moldova ar fi mincinoase și ar facute pentru a manipula opinia publica. Cel puțin asta putem sa concluzionam din reacția liderului Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, asta dupa ce joi, 2 iulie, au fost prezentate doua cercetari sociologice in acest sens.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a primit la sediul Ministerului Justitiei pe Andrei Nastase, presedinte al Partidului Platforma Demnitate si Adevar din Republica Moldova, si pe Adrian Dupu, presedinte PNL filiala Republica Moldova.Potrivit unui comunicat al MJ, intalnirea a avut loc…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar, de o luna, solicita sprijin public de la Partidul Actiune si Solidaritate pentru un alt guvern, „unul competent, credibil, un guvern anticriza, proeuropean si antioligarhic”.

- Discutiile dintre Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate cu privire la demiterea guvernului condus de Ion Chicu bat pasul pe loc. Dupa ce Platforma DA a prezentat colegilor din PAS motiunea de cenzura, discutiile nu au mai evoluat in acest sens. Astfel, Platforma…