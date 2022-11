Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii spun ca are o gramada de proprietați și aduce o mulțime de beneficii. Ca sa nu zicem direct, pe romanește, ca poate fi, dincolo de toate, aducatoare și de bani buni la buget. Fie el al Statului, al asociațiilor agricole, al particularilor, al oricui se apuca s-o cultive. Insa, asta ipotetic.…

- Seful agentiei britanice de informatii si securitate va avertiza marti tarile occidentale cu privire la "amenintarea enorma" reprezentanta de China, care incearca sa isi foloseasca dominatia tehnologica in scopuri de supraveghere, si le va solicita acestora sa actioneze urgent, informeaza AFP. Fii…

- Pentru marea majoritate a romanilor competențele digitale se rezuma la cautarea de informații pe internet (72%), la editarea unui text (65%) sau la cunoașterea unor noțiuni de baza atunci cand vine vorba de securitatea datelor (55%), ne arata cel mai recent studiu local condus de ICDL impreuna cu Cult…

- Vreme de iarna ne așteapta in weekend. Temperaturi mult mai scazute decat ar fi normal și precipitații in majoritatea regiunilor. La munte vor fi si ninsori, timp ce in sud si sud-est va ploua.

- Ai auzit vreodata despre Peștera cu Oase din sud-vestul țarii noastre? Este locul din Romania care a facut inconjurul lumii acum 10 ani de zile. Se intampla in anul 2022, cand mai mulți cercetatori au descoperit cele mai vechi fosile din Europa aparținand omului modern, Homo sapiens. Frumusețea din…

- Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia,…

- Gigantul din Germania care vine in Romania! Doua mari companii au incheiat un parteneriat pentru a produce furgonete electrice la scara larga in Europa. Intreprinderea comuna anunțata joi va ajuta fiecare producator auto sa iși extinda afacerile cu furgonete electrice cu baterii de mari dimensiuni.…

- De-a lungul istoriei s-a dovedit a fi foarte dificil sa estimezi cat de catastrofice vor fi efectele schimbarilor climatice pentru economia globala, insa vara aceasta a evidențiat cat de costisitoare pot ele sa fie, scrie CNN. Caldurile extreme și condițiile de seceta fac ravagii in SUA, Europa și China…