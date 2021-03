Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 130km, s a produs in Romania. In ziua de 15 Martie 2021, la ora 14:19:23 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 130km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a avut loc, in judetul Buzau Zona Seismica Vrancea, la orele 00.02. Cutremurul, caracterizat drept slab de seismologii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a avut hipocentrul la adancimea intermediara de 121 km.Epicentrul a fost…

- Indiferent ca esti in București, Craiova, Tulcea, Iași, Piatra Neamț, Tulcea, Braila, Gorj, Hunedoara, Bistrita Nasaud, Brașov, Ploiești sau orice alta localitate din Romania afla ca ai șansa sa vinzi online mai repede ca oricand si asta gratuit. Vinde online gratuit in 365-ADS noul website de anunțuri…

- eMAG extinde in sapte orase noi serviciul premium Genius, incepand de marti, potrivit unui comunicat al companiei, remis AGERPRES. Este vorba despre Craiova, Ploiesti, Galati, Braila, Sibiu, Pitesti si Buzau, dar si localitatile limitrofe, care vor putea beneficia de avantajele eMAG Genius…

- eMAG extinde in șapte orașe noi serviciul premium Genius. Incepand de astazi, 12 ianuarie, toți locuitorii din Craiova, Ploiești, Galați, Braila, Sibiu, Pitești și Buzau, dar și din localitațile limitrofe, vor avea acces la serviciul lansat de eMAG in 2020. „In ultimul an, din ce in…

- eMAG extinde in șapte orașe noi serviciul premium Genius. Incepand de astazi, toți locuitorii din Craiova, Ploiești, Galați, Braila, Sibiu, Pitești și Buzau, dar și din localitațile limitrofe, vor putea beneficia de avantajele eMAG Genius și astfel, pot avea acces la peste 280.000 de produse cu livrare…

- Un seism s a produs miercuri in Bulgaria, la granita cu Romania.In ziua de 6 ianuarie la ora 13:32 ora locala a Romaniei s a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 16 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 33km SE de Ruse, 82km S de Bucuresti,…

- Tesla intra in linie dreapta cu planurile pentru Romania si a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si…