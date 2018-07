Andrei Iusut, fostul proprietar Divan, despre interesul pentru investitii imobiliare: Am vrut sa demonstrez ca se pot face si la noi locuinte bune si accesibile

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Iusut, antreprenorul care a dezvoltat brandul de restaurante Divan, a investit suma de 2,5 milioane de euro intr-un proiect rezidential de tip boutique - Pipera Vlad Tepes, prin intermediul companiei de dezvoltare imobiliare La Gloire, iar in...

- Antreprenorul roman Andrei Iusut, care anul trecut si-a vandut reteaua de restaurante Divan din centrul Bucurestiului, a anuntat ca intra pe piata imobiliara pe un segment dedicat proiectelor de locuinte de lux de mici dimensiuni. Lucreaza la doua proiecte in Pipera.

- Salariul mediu brut a crescut in luna aprilie fata de martie cu 0,5%, ajungand la 4.512 lei. Cele mai mari salarii nete au fost inregistrate in domeniului serviciilor de tehnologia informatiei (6.437 de lei), urmate de extractia petrolului brut si a gazelor naturale (6.262 de lei) si in activitatile…

- Beneficiarii sistemului Bauspar – cei care economisesc la o banca de locuinte si pot obtine un imprumut pentru renovare sau chiar achizitie a unei locuinte – vor fi obligati sa dovedeasca folosirea primei de stat in investitii locative, in caz contrar aceasta fiind returnata statului.

- Romania are nevoie de adoptarea unei noi legi care sa transforme actualele fonduri de investiții, astfel incat acestea sa poata face plasamente in domenii variate, sub supravegherea autoritați in domeniu, reiese dintr-un comunicat al Organizației Profesioniștilor din Piața de Capital (OPPC).

- Numarul investitorilor in proprietati imobiliare, care achizitioneaza apartamente pentru a le inchiria ulterior, a crescut in perioada 2016-2018, majoritatea fiind oameni de afaceri romani, care cumpara portofolii mici, de unul sau doua apartamente de doua camere, in conditiile in care randamentele…

- Primele trei tranzactii din piata locala de investitii in real estate au totalizat aproximativ 300 milioane de euro, in primul semestru potrivit companiei de consultanta imobiliara CBRE. Vanzarile au vizat segmentele de retail si spatii de birouri....

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat lansarea unei Oferte Publice Initiale (IPO) in cadrul Bursei de Valori din Tel Aviv pentru a strange bani pentru plasamente imobiliare in Romania.