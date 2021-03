Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, in perioada 24 februarie – 1 martie, au fost vaccinate peste 26.600 de persoane din sistemul de invatamant, carora li se adauga alte 80.000 de persoane care fusesera imunizate de la inceputul etapei a doua de vaccinare.…

- „Voi monitoriza și sprijini autoritațile locale in a schimba rapid denumirile unor strazi care poarta numele unor persoane condamnate pentru crime de razboi, genocid sau crime impotriva umanitații”, spune Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului.…

- Vicepremierul Dan Barna, a comentat scandalul renumararii voturilor de la Sectorul 1 din București. In opinia sa totul este doar o batalie politica iscata de PSD, care refuza rezultatul alegerilor. „Vorbim de o plangere a PSD, care refuza rezultatul alegerilor. E irelevant”, a spus Dan Barna.…

- In etapa intai, care cuprinde personalul din sistemul medical, s-au vaccinat 32.624 de persoane, dintre care 1.216 au fost vaccinate doar in ultimele 24 de ore.In etapa a doua, au fost vaccinate 16.643 de persoane in total și 522 de persoane in ultimele 24 de ore.In ceea ce privește reacțiile adverse…

- 19.142 de angajati ai Ministerului Apararii Nationale (MApN), reprezentand 39,4% din personal, au fost vaccinati anti-COVID-19, informeaza MApN, pe pagina de Facebook. Dintre acestia, arata sursa citata, 3.595 sunt veterani de razboi si pensionari militari cu varste de peste 65 de ani…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat datele statistice pentru vaccinarea din Romania. Gheorghita a mai precizat ca numarul romanilor care si au dorit sa se vaccineze a fost mare."Sunt vaccinate 75 din numarul persoanelor celor eligibile din faza I, iar programate sunt…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat datele statistice pentru vaccinarea din Romania. Astfel, potrivit lui Gheorghița, numarul romanilor care și-au dorit sa se vaccineze a fost mare. In privința celor din etapa I un procent de 75% din persoane au fost vaccinate, iar…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta ca se va vaccina public vineri, 15 ianuarie, pentru a marca debutul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. El spune ca ar fi dat un mesaj gresit daca ”s-ar fi bagat in fata”, ar fi dat un mesaj gresit. „Vineri, 15 ianuarie, incepe a doua etapa, in care e prevazuta…