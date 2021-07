Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de certificate digitale au fost emise pana joi in Romania, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, conform Mediafax. Potrivit secretarului de stat, peste un milion de persoane au beneficiat de avantajele acestui document al Uniunii Europene, adica…

- ”Peste 1 milion de persoane au beneficiat de avantajele acestui document al Uniunii Europene, adica aproximativ 20% din totalul celor care au trecut prin centrele de vaccinare. Au trecut doar 15 zile de cand certificatul digital a fost lansat in toate tarile blocului comunitar european, iar platforma…

- In Romania, au fost emise, pana in acest moment, peste 1.000.000 de certificate digitale ora 11:34 1.000.686 certificate emise .Peste 1 milion de persoane au beneficiat de avantajele acestui document al Uniunii Europene, adica aproximativ 20 din totalul celor care au trecut prin centrele de vaccinare.Au…

- In Romania au fost emise pana in acest moment peste 1.000.000 de certificate digitale, anunta joi secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV. ‘Peste 1 milion de persoane au beneficiat de avantajele acestui document al Uniunii Europene, adica aproximativ 20% din totalul…

- Peste un milion de certificate digitale au fost emise pana joi in Romania, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Potrivit secretarului de stat, peste un milion de persoane au...

- Romanii care nu au acces la internet și au nevoie de certificatul verde european care a intrat in vigoare de la 1 iulie pot cere ajutorul medicilor de familie sau celor de la DSP-urile din țara, informeaza Hotnews. Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, a anunțat, miercuri ca aproape…

- Pana marti, la ora 10: 00, au fost emise 704.064 de certificate digitale europene, 96% dintre acestea atestand vaccinarea anti-COVID, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV. “Pana acum a functionat fara probleme si functioneaza…

- Peste un milion de persoane au primit deja certificate digitale UE privind COVID-19, ceea ce ar trebui sa faciliteze calatoriile in aceasta vara in cadrul Uniunii Europene, a anuntat marti comisarul european pentru justitie Didier Reynders intr-o interventie in Parlamentul European, potrivit AFP. Aceste…