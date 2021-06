Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se bucura de o vacanța in Egipt, alaturi de fiicele sale. Cantareața a ales un resort de lux din Hurghada unde prețurile sunt mai ridicate in comparație cu alte hoteluri. Iata cat costa acolo un sejur de șase nopți. Andreea Balan, care a fost recent plecata in Dubai cu iubitul Tiberiu…

- 27 de ani au trecut de la prima apariție TV a Andreeai Balan, iar atunci regretatul Mihai Constantinescu ii spunea micuței cantarețe din Ploiești ca va ajunge o mare cantareața. Cuvintele lui s-au adevarat, iar in prezent vedeta e una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Iata imaginile de…

- Romania a depus luni la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliența. In perioada urmatoare urmeaza sa fie aprobat de de UE. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a spus, intr-o intervenție la Digi24, ca unele proiecte pot fi incepute deja, iar banii o sa-i primim ulterior.…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au sarbatorit un an de relație. Cu aceasta ocazie, cei doi au calatorit in Dubai , acolo s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Acum, cantareața a facut cateva dezvaluiri despre escapada romantica. Cantareața a fost foarte discreta de-a lungul ultimelor…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film. Anul acesta se implinesc 10 ani de la dispariția unuia dintre cei mai apreciați critici de film din Romania, un prieten…

- Andreea Balan e una dintre celebrele cantarețe la Romaniei, de ani de zile urca pe scena. De-a lungul carierei a aparut des pe micul ecran, in diverse show-urile de televiziune. Viața ei profesionala și privata a fost mereu in lumina reflectoarelor. Iata ca artista dezvaluie acum in ce a investit banii…

- Andreea Balan și George Burcea sunt inca in divorț. Desparțirea lor legala nu a fost pronunțata. Conform declarațiilor ei, cei doi sunt in relații bune pentru copiii lor, cele doua fetițe pe care le au impreuna. Cantareața și George Burcea, in acte, sunt inca soț și soție. Cei doi au demarat toate procedurile…