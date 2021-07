Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatrate (45%) dintre angajatii BCR si-ar dori sa continue sa lucreze de acasa, cu preferinte diferite, in functie de unde sunt in banca, a declarat joi Andreea Voinea, director executiv Resurse Umane la BCR.

- Aproximativ 45% dintre angajatii BCR si-ar dori sa continue sa lucreze de acasa, cu preferinte diferite, in functie de unde sunt in banca, a declarat joi Andreea Voinea, director executiv Resurse Umane la BCR, mentionand ca zona de IT isi doreste mai mult teleworking. Ea a discutat despre cum se va…

- Moscova - epicentrul recrudescentei pandemiei de coronavirus determinata de varianta Delta, mult mai contagioasa - a anuntat vineri revenirea la telemunca pentru cel putin 30% dintre angajati, cu exceptia celor vaccinati cel putin cu o doza de ser impotriva COVID-19, relateaza AFP si Eho Moskvi.…

- Constructorul auto francez Renault a semnat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite mai multor mii dintre angajatii sai sa lucreze de acasa timp de maximum trei zile pe saptamana, transmite Reuters, citat de agerpres. Noul program de munca va fi introdus in mai multe etape, incepand…

- Facebook a anuntat miercuri ca angajatii sai vor putea continua, pe termen lung, sa lucreze de acasa, inclusiv in strainatate, o decizie diferita de cea a gigantului Apple, care incearca in schimb sa-si aduca personalul inapoi la birourile din Cupertino. Incepind din 15 iunie, angajatii Facebook care…

- Noua din zece angajați iși doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca, arata un studiu realizat de EY. Angajații și-ar dori sa lucreze de acasa intre doua și trei zile dupa incheierea pandemiei, iar jumatate ar pleca de la actualul loc de munca daca nu beneficiaza…

- In contextul pandemiei, in care companiile au fost nevoite sa-și trimita angajații sa lucreze de acasa, stilul de lucru s-a schimbat radical. Atat la nivel global, cat și la nivel local, angajații au aflat ca pot fi productivi și de acasa, insa sunt...