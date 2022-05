Andreea Tonciu și-a speriat fanii. Cei care o iubesc nu credeau ca vedeta trece prin asemenea momente. Fosta concurenta de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a povestit in lacrimi ca traiește un adevarat coșmar. Ce se intampla cu fosta prezentatoare de televiziune? Nimeni nu se aștepta la asta. ,,Sunt daramata psihic”, a marturisit ea in […] The post Andreea Tonciu, in lacrimi. Traiește un adevarat coșmar. Fanii au ramas șocați cand au aflat prin ce trece appeared first on IMPACT .