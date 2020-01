La momentul respectiv, blondina povestea ca a fost agresata fizic si verbal de fosta asistenta TV. "Nu am agresat pe nimeni, eu am fost cea care a primit o palma și injuraturi de la Andreea Tonciu. Tremuram de frica la machiaj! Eu sunt implicata intr-o alta relație acum, nu vreau sa ma bag in alte relații. Cu Mitea sunt doar amica", explica la vremea respectiva Raluca.

Andreea a susținut ca nu a lovit-o pe Raluca și ca din cauza ei s-a desparțit de fostul fotbalist. "De la inceputul relatiei mele cu el il tot suna pe Nicky și ii vorbea urat de mine. Ii spunea ca sunt o femeie ușoara…