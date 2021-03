Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada de adaptare petrecuta in Turcia, Burlacul crede ca a ajuns intr-un punct in care lucrurile pot avansa și spera ca le va cunoaște din ce in ce mai bine pe cele 14 fete ramase. Primul sau sarut cu una dintre acestea va scoate la iveala geloziile și adevaratele sentimente ale pretendentelor,…

- Plin de speranța și incredere ca demersul sau va incepe sa dea roade, Andi Constantin le va expune pe unele dintre fete unor situații extreme, vineri, de la 20.30, la Antena 1, intr-o noua ediție a emisiunii Burlacul.

- Nici bine nu a inceput prima ediția a show-ului de la Antena 1, ca Andi Constantin, ”Burlacul”, a și aparut in fața telespectatorilor cu lacrimi in ochi. Cea mai importanta femeie din viața lui și-a facut apariția in cadrul emisiunii, nu oricum, ci cu un cadou de suflet, dar și cu sfaturi bine puse…

- A inceput ”Burlacul” la Antena 1, astfel ca au inceput sa vina și surprizele atat pentru Andi Constantin, cat și pentru telespectatorii emisiunii. Bianca este una dintre concurente, insa, dezvaluirile sale sunt uluitoare, caci in timpul liber spune ca are o meserie total neașteptata.

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1. Andi Constantin este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul car...

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Care este noutatea sezonului Burlacul.