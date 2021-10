Andreea Raicu, surprinsă în compania unui bărbat misterios la un restaurant de lux din Capitală. Imagini de senzație cu cei doi / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de rasfaț și voie buna, Alex Bodi ii pune lumea la picioare fiicei sale. Afaceristul și micuța lui au fost tratați regește la un restaurant de lux din Capitala! Cine credeți ca le-a ținut compania celor doi? Imagini de senzație cu milionarul surprinse de catre paparazzii Spynews.ro.

- Au trecut doar cateva saptamani de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Cei doi petrec foarte mult timp impreuna de cand și-au unit destinele. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins recent pe proaspeții casatoriți la o zi de naștere, intr-o locație de lux din Capitala.

- Daniel Buzdugan este de fiecare data atent atunci cand vine vorba despre familia lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei trei la un restaurant din Capitala alaturi de un prieten. Iata cum iși rasfața soția, dar și pe fiul lui cel mic!

- O masina parcata in apropiera unui restaurant din Capitala care este in proces de demolare a fost facuta zob. Incidentul s-a intamplat pe șantierul de pe bulevardul Grigore Vieru, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.

- Imagini șocante pe strada Grigore Vieru din Capitala. O mașina a fost facuta praf, dupa ce un perete al fostului restaurant „Sanatate” ar fi cazut peste vehicul, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se observa ca la fața locului se afla…

- Rebecca Walter este scumpa la vedere, dar acum, pentru ca noi avem cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, va prezentam cateva imagini rare cu fosta soție a lui Florian Walter. Dupa moartea milionarului de la Dinamo, mama copiilor acestuia a fost…

- Incepem dimineața cu o veste bomba direct din lumea mondena. Personajul principal este chiar Bianca Dragușanu, care, ghiciți ce, a fost surprinsa in compania unui frumușel la cel mai select restaurant din Herastrau. Nu va spunem doar vorben-n vant, ci va aratam și cele mai senzaționale imagini, surprinse…

- Manevra neobișnuita in centrul capitalei. O șoferița, in plin trafic, a ieșit pe contrasens trecand marcajul pe linie dubla ca sa treaca in fața tuturor. Un alt șofer a surprins imaginile și le-a publicat pe o rețea de socializare, indignat de acțiunile femeii. INSP anunța ca a identificat șoferița.