- Tanar aflat in urmarire internationala in baza un mandat european de arestare emis de catre autoritațile austriece, prins si retinut de politisti, la Petrila In data de 17.01.2022, Poliția Orașului Petrila a pus in aplicare un mandat european de arestare emis de catre autoritațile austriece…

- Un tanar de 20 de ani a fost agresat chiar in centrul Capitalei de un grup de indivizi. Aceștia i-au luat telefonul mobil in suma de 4 500 de lei. Victima s-a a dresat la poliție, iar oamenii legii i-au identificat pe suspecți. E vorba de patru tineri cu varste intre 16 și 23 de ani.

- Anul 2022 a sosit in unele tari, locuitorii din insulele Samoa si Kiribati din Pacificul de Sud fiind primii care au inceput noul an la ora 10:00 GMT, urmati de neo-zeelandezi o ora mai tarziu. Spre deosebire de anul trecut, cand focurile de artificii publice au fost anulate din cauza pandemiei…

- Radu Sarbu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cantarețul implinește frumoasa varsta de 43 de ani și s-a bucurat pe deplin de aceasta zi alaturi de persoanele dragi din viața lui, dar și familie. Iata ce a marturisit la Antena Stars!

- Se redeschide dezbaterea despre originea coronavirusului, dupa ce un studiu american a identificat un alt „pacient zero” decat cel care se credea pana acum. Astfel, primul caz cunoscut de COVID-19 din lume ar fi fost o vanzatoare de la piața din orașul chinez Wuhan, nu contabilul care nu parea sa aiba…

- Cele mai importante evenimente politice din ultima perioada vor fi discutate in aceasta seara in emisiunea "In centrul atentiei" cu Oxana Bodnar. Invitatul editiei de astazi este presedintele interimar al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.