- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat in aceasta seara depunerea mandatului de catre premierul Ludovic Orban și a raspuns intrebarilor jurnaliștilor pe acesta tema„Buna seara! In aceasta seara, domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Motivația…

- S-a sfarșit cu Ludovic Orban. Curand el nu va mai fi nici macar premier interimar. In pasul doi, iși va pierde și poziția de președinte PNL. Ceea ce e a fost scris, iata, i-a fost dat. Incepand de ieri, vrea, nu vrea, dar mai degraba vrea, președintele Klaus Iohannis trebuie sa caute o alta soluție.…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat luni ca este nevoie urgenta de un guvern care sa se ocupe de situatia din tara, iar presedintele Klaus Iohannis trebuie sa propuna un nou prim-ministru. Ponta: Declaratia a fost facuta dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca exista conflict juridic…

- Premierul interimar Ludovic Orban a precizat miercuri ca intre seful statului si Guvernul pe care-l conduce exista o relatie de colaborare si consultare pe toate temele importante in vederea adoptarii "celor mai corecte solutii". El a raspuns astfel fiind intrebat de jurnalisti despre intalnirea pe…

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seara, ca doreste sa se ajunga cat mai repede la un deznodamant, dupa ce motiunea a fost votata, iar PNL va grabi cat mai mult procedurile pentru ca in 60 de zile sa reusim respingerea a doua guverne.Ludovic Orban spune ca isi doreste sa…

- Ludovic Orban a declarat luni ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier.„Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui Guvern”, a spus prim-ministrul…

- "Eu am ca obiectiv ca la sedinta (de Guvern - n.r.) de vineri sa adoptam proiectul pe care ne angajam raspunderea, sa intram in calendarul de angajare a raspunderii. De asemenea, daca va fi gata proiectul de lege privind plafoanele bugetare, intentionam sa ne angajam raspunderea pe el in cursul saptamanii…