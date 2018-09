Andreea Pipernea, NN Pensii: Oscilatiile investitionale sunt firesti pe piata de capital si nici o companie listata la bursa nu are risc zero

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania este interesata sa obtina statutul de piata emergenta pentru piata de capital de la Bucuresti, in cadrul reuniunii informale a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

- Piata farmaceutica din Romania a inregistrat o crestere de 16,8% in primul semestru al anului 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la valoarea de 7,6 miliarde lei comparativ cu valoarea de 6,51 miliarde lei atinsa in primul...

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ar fi intrebat Tesla daca afirmatiile facute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursa sunt adevarate si care este motivul pentru care anuntul a fost facut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, in timp ce analistii…

- Apple Inc, compania care in urma cu 10 ani raporta profit record de pe urma primului model iPhone, sarbatoreste in aceste zile o performanta greu de egalat, devenind prima companie cu valoare de 1 trilion de dolari listata la bursa.

- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…

- Cifra de afaceri din industrie, in primele cinci luni din 2018, a crescut pe ansamblu (piata interna si piata externa) cu 13,5% comparativ cu perioada similara din 2017, datorita cresterii industriei prelucratoare (+13,8%) si industriei extractive (+6,1%), informeaza miercuri Institutul National de…

- Inceputul anului 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul primelor trei luni ale anului, toate societațile de asigurare indeplineau atat cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum și cerințele minime de capital (MCR). Ratele SCR și…

- Grupul Medlife a informat Bursa de Valori Bucuresti cu privire la amenda data in aprilie de Consiliul Concurentei, precizand ca firmele din grupul sau, Med Life SA, Genesys Medical Clinic si Rur Medical SA, au recunoscut fapta.