Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au aniversat 6 ani de la casatorie. Prezentatoarea de la ”Mireasa, urzeala soacrelor” și cantarețul se iubesc de aproape 8 ani, iar in urma cu 6 ani au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila și a lui Dumnezeu. Pe langa o casnicie frumoasa, cei doi au impreuna doua…

- Raluca Pastrama a acordat primul interviu dupa divorțul de Pepe, in exclusivitate la Antena Stars. Bruneta a vorbit cat de greu a fost sa ia decizia de a se desparți și a marturisit ca au incercat mulți ani sa salveze relația. De asemenea, a vorbit despre relația pe care o are cu foștii socri și cum…

- Silviu Prigoana a ajuns și mai mult in atenția publicului in urma divorțurilor cu scandal dintre el și Adriana Bahmuțeanu. Cu toate ca a trecut printr-o perioada tensionata, politicianul și-a gasit fericirea in brațele Mihaelei, actuala sa soție. Blondina a oferit un interviu in exclusivitate pentru…

- Nelu Ploieșteanu (70 de ani) se afla in continuare internat in stare critica la Secția ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, dupa ce a contractat noul coronavirus. Saturația de oxigen a ajuns la doar 50%, iar plamanii i-au fost afectați in proporție de 70%, relateaza Click! . Nelu Ploieșteanu, in…

- Claudia Patrașcanu a oferit ujn interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre greutațile cu care s-a confruntat in ultima perioada și cum i-a acaparat scandalul cu Gabi Badalau viața. Artista a facut declarații sfașietoare.

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu și o adevarata echipa atat in cariera artistei, cat și in viața de familie. Cei doi au oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care au vorbit despre relația lor de 15 ani.