Chiar daca acum a gasit fericirea in brațele lui Adrian Brancoveanu, Andreea Marin nu uita dezamagirile suferite in fostul mariaj. ”Zana” și medicul turc Tuncay Ozturc au avut o casnicie de 3 ani, care s-a incheiat in 2017, iar acum, la 4 ani dupa divorț, face declarații surprinzatoare. Afla cum ar fi beneficiat barbatul de pe urma vedetei.