- Andreea Marin s-a intors recent din San Diego, acolo unde a fost cu iubitul și fiica ei, Violeta. Vedeta a postat pe Facebook un mesaj, in care a vorbit despre experiența traita și despre motivul pentru care au ajuns acolo.„Pentru prima data in viața, datorita Violetei, am ajuns intr-un colț de lume…

- Andreea Marin, in varsta de 48 de ani, iși dorește sa iși recapete silueta de alta data, așa ca a decis sa aiba un stil de viața cat mai sanatos. Vedeta a dezvaluit ce dieta a inceput inca din luna ianuarie a acestui an.Cura de slabire este una saraca in calorii, dar cu multe vitamine, minerale, fibre…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- Irinel Columbeanu a reușit, in sfarșit, sa-și vada fiica dupa cinci ani. Fostul milionar n-a dus-o prea bine cu banii in ultimii ani, așa ca Irina s-a mutat in America, la mama ei. Avea 11 ani cand a plecat, era un copil. Acum are 16 și este domnișoara in toata regula, are permis de conducere și l-a…

- Alexandra Dragnea e fiica lui Liviu Dragnea din casnicia cu Bombonica, soția de care a divorțat in anul 2015. Tanara, care a studiat și jurnalismul, se dedica acum lumii filmului, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu pentru Fanatik.Fiica lui Liviu Dragnea a urmat in anul 2016 un workshop ținut de Ivana…

- Andreea Antonescu, in varsta de 40, a plecat in America, pentru a fi alaturi de fiica ei cea mare, Sienna. Duminica, 21 mai, artista a postat pe contul de socializare imagini, alaturi de care a scris un mesaj emoționant.„Astazi o serbam pe minunata mea Sienna, in avans, ziua ei fiind peste 3 zile! Numai…