Andreea Mantea, schimbare radicală de look?! Cum arată vedeta…

Andreea Mantea a luat pe toata lumea prin surprindere, asta imediat dupa ce a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii in care se vede clar ca are un look complet diferit. Iata cum arata vedeta tunsa scurt și blonda! Fanilor nu le-a venit sa creada!