Stiri pe aceeasi tema

- Va este pofta de niște raci, homari, pastravi sau bibani, pregatiți ca la carte, de bucatari pricepuți? Ei bine, le puteți gusta pe toate, pe saturate, in acest weekend, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, la Festivalul Fructelor de Mare! https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/06/raci4.mp4 In…

- Daca nu v-ați facut planuri pentru weekend cu cei mici, Asociația Mocanița Transilvaniei va așteapta la atelierul poveste-colaj in tehnica Notan, susținut de Milena Surducan, in gara din Teaca. Cum va puteți inscrie: „Va invitam la atelierul Poveste-colaj in tehnica Notan susținut de Milena Surducan…

- Festivalul Harababura Fair, reprezentativ pentru comunitatea artistica din Timișoara, se va desfașura in acest weekend. Deschis la Centrul de Proiecte de pe str. Vasile Alecsandri nr. 1, evenimentul reușește sa surprinda și sa impresioneze, oferind vizitatorilor sai o varietate de produse unice, de…

- De aproape 4 ani, Andreea Berecleanu este prezentatoare la postul de televiziune Prima TV. In 2020, anunța ca a plecat de la Antena 1. Intr-un interviu recent, ea a oferit mai multe detalii despre retragerea din televiziune, cat și prietenia ei cu Andreea Esca, noteaza click.ro. Vorbind despre retragerea…

- Teste de IQ pentru cei cu o atenție la detalii foarte bunaDaca poți descoperi jucatorul diferit din imagine intr-un timp cat mai scurt, inseamna ca ești foarte agil și gandești extrem de repede, doua calitați necesare și in viața de zi cu zi. Dintr-o singura privire trebuie sa observi diferențele subtile…

- Ne apropiem cu pasi repezi de week end asa ca trebuie sa ne otrganizam timpul liber astfel incat sa profitam la maxim pentru a ne incarca bateriile pentru o noua saptamana de munca. In Constanta, cei interesati pot alege din urmatoarele evenimente astfel incat sa petreaca momente placute si relaxante:…

- Daca va doriți sa va modernizați locuința cu dispozitive de ultima ora, insa nu știți de unde sa incepeți, aflați ca acest articol va este dedicat. In randurile ce urmeaza ne propunem sa va sarim in ajutor prin a va vorbi despre televizoare, unele dintre cele mai performante device-uri inteligente de…

- Bulionul de oase, deși este un preparat vechi, de pe vremea strabunicilor noștri, a devenit foarte popular in ultima perioada. Și asta pentru ca s-au descoperit anumite beneficii pe care acesta le are. Descopera ce este bulionul de oase și cum se obține.Ce este bulionul de oaseBulionul de oase sau supa…