- Andreea Mantea a rabufnit, dupa ce Bianca Dragușanu a avut o atitudine nepotrivita fața de ea și colegul ei de prezentare, Victor Slav. Bruneta focoasa nu a mai ținut cont ca toate camerele de filmat erau pe ea și i-a zis tot ce a gandit prezentatoarei de la “Te vreau langa mine”. Victor Slav a […]…

- Propunere cu totul neașteptata pentru Andreea Mantea și colegul ei de la TV, Victor Slav. Bruneta a reacționat imediat. Andrea Mantea și Victor Slav sunt colegi la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D . Dupa ce Victor Slav s-a separat de Bianca Dragușanu, au existat voci ca acesta va forma un cuplu…

- Victor Slav a vorbit despre desparțirea de Bianca Dragușanu. Prezentatorul TV și-a luat inima in dinți și a facut primele declarații oficiale. Victor Slav a vorbit foarte frumos despre fosta lui soție, fara sa aduca in discuție faptul ca aceasta a fost surprinsa sarutandu-se cu alt barba t: “La mine…

- Noul iubit al Biancai Dragușanu se numește Tristan Tate, este un tanar cu radacini in SUA și Marea Britanie, are doar 30 de ani și o avere impresionanta, scrie click.ro. Poreclit "Talismanul", barbatul și-a facut un nume in kickboxing, sport pe care a trebuit sa-l abandoneze din cauza unei accidentari.…

- Vestea destramarii cuplului Bianca Dragusanu – Victor Slav a cazut ca un trasnet si a provocat rumoare in showbiz-ul romanesc, scrie wowbiz.ro. Atat in randul telespectatorilor, oamenilor simpli, dar si al colegilor de trust ai celor doua vedete Kanal D. Citeste si Bianca Dragusanu, anuntul…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au decis sa se desparta. Un prieten apropiat al vedetei a facut lumina in ceea ce privește relația și desparțirea celor doi. Bianca Dragușanu și Victor Slav au decis sa mearga pe drumuri diferite . Cei doi, care au impreuna o fetița pe nume Sofia Natalia , au s-au separat.…