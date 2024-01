Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin, 49 de ani, a slabit spectaculos. Vedeta s-a fotografiat intr-o pereche de pantaloni mulați cu care și-a impresionat fanii. „Am slabit 16 kilograme. Mai am 3-4 kilograme de dat jos. Nu vreau mai mult. Am ajuns aproape la greutatea din liceu, deci nu vreau sa exagerez. Important este sa…

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, a fost intotdeauna preocupata de felul in care arata, astfel ca a incercat cateva diete și și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a avea o silueta de vis. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca șase kilograme intr-un timp record.Alina Pușcaș și-a dorit…

- Andreea Marin a slabit 16 kilograme. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, vedeta in varsta de 49 de ani a anunțat ca nu se oprește aici, transformarea ei fizica continua. In urma cu cateva luni, Andreea Marin a ajuns la medic din cauza faptului ca incepuse sa se miște din ce in ce…

- Damian Draghici a luat decizia de a ține post negru timp de 7 zile și a baut numai apa. Celebrul artist a dezvaluit cate kilograme a slabit intr-o saptamana, dar și ce va consuma dupa acest post strict.Damian Draghici a ținut post negru timp de 7 zile și nu a baut decat apa. Cantarețul a slabit 5,5…

- Silueta perfecta se menține cu mult efort, iar Diana Șucu știe acest lucru! Soția lui Dan Șucu este dispusa sa depuna eforturi pentru a ramane veșnic tanara și nimic nu este prea greu cand vine vorba despre felul in care arata! Paparazzii Spynews.ro au filmat-o in timpul liber, cand descoperea secretul…

- Monica Anghel a reușit sa slabeasca 40 de kilograme intr-un an. De atunci, artista și-a schimbat complet stilul de viața și spune ca ii este mai dificil sa se mențina in forma decat sa slabeasca. Chiar și așa, vedeta este determinata sa ramana la greutatea actuala.

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a reușit sa scape de 15 kilograme dupa o vizita la medic. Vedeta incepuse sa se miște din ce in ce mai greu și abia mai putea respira. Acum, arata și se simte mult mai bine.„Ma mir ca am avut aceasta ambiție, insa mi-am impus (...) La nivel fizic. Am fost la medic…

- Adina și Alex Bourceanu s-au cunoscut pe cand erau in liceu, iar de atunci, cei doi sunt de nedesparțit. Soția fostului fotbalist recunoaște ca nu a fost deloc ușor in toți acești 19 ani de cand sunt impreuna, mai ales in perioada in care era plecat in cantonamente.